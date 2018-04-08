قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع "ثمنا باهظا" لشنه هجوما دمويا بأسلحة كيماوية على مدنيين وألقى باللوم على إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم "الأسد الحيوان".
ترامب يتوعد الأسد بسبب الهجوم الكيماوي ويصفه بالحيوان
ترامب يتوعد الأسد بسبب الهجوم الكيماوي ويصفه بالحيوان
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "كثيرون ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي طائش في سوريا. المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل".
وأضاف "الرئيس بوتين.. روسيا وإيران.. مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. ثمن باهظ سيدفع".
وانتقد ترامب موقف اوباما حيال الازمة السورية قائلا في تغريدة أخرى "إذ اجتاز اوباما خطه الاحمر لانتهت الكارثة السورية منذ فترة طويلة ولأضحى الأسد الحيوان في عداد التاريخ."
كل الخيارات مطروحة
قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن الداخلي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم صاروخي ردا على تقارير جديدة عن هجوم كيماوي على مدينة تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية بسوريا.
وقال توماس بوسرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مقابلة مع برنامج (ذيس ويك) بقناة ايه.بي.سي. التلفزيونية "لا أستبعد شيئا".
وأضاف "نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي" وأضاف أن صور الحدث "مروعة".
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