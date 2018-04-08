انطلقت السبت أكبر سفينة في العالم، تابعة لشركة رويال كاريبيان، من ميناء برشلونة حاملة الركاب على متنها، لتشق أول مسار لها بين أمواج البحر المتوسط.
شاهد: أكبر سفينة سياحية في العالم تدشن أولى رحلاتها من مرفأ برشلونة
شاهد: أكبر سفينة سياحية في العالم تدشن أولى رحلاتها من مرفأ برشلونة
ويمكن للسفينة العملاقة المسماة "سمفونية البحر" والمؤلفة من 18 طابقا، أن تحمل أكثر من 66 ألف مسافر، كما يبلغ وزنها وهي فارغة 228 ألف طن، وبطول 362 مترا.
وتضم طابقا خاصا للمطاعم والنشاطات الترفيهية كمسبح للألعاب المائية ولعبة الأحصنة الدوارة وغيرها. وستكون أولى محطات "سمفونية البحر" عند الشواطئ الفرنسية، قبل أن تكمل طريقها إلى مرافئ إيطاليا.
وتجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين إلى جانب السفينة السياحية قبل انطلاقها، معتبرين أن الصناعة السياحية تهدد الحياة المحلية في مدينتهم وتسهم في تلويث الهواء.