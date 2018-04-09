فرنسا: عمدة إحدى البلديات يشهر سيفا على مجموعة من الغجر

أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، إيقاف عمدة إحدى بلدياتها، بتهمة تهديد بعض الغجر (الرُحل) باستخدام السلاح.
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن مدّعي عام مدينة "إيفري"، إيقاف عمدة بلدية "ويسوس دان لايسون"، ريشار ترانكيير، بعد أن أشهر سيفا على مجموعة من الغجر، فيما كان مخمورا.
كما نقلت الصحيفة تأكيد النيابة العامة للخبر، وقالت: "لقد هدّد الناس بالكاتانا (سيف ياباني)، كما أنه كان يرتدي سترة مضادة للرصاص ويحمل مسدسا".
وكان ترانكيير رفقة وقوع الحادث برفقة نائبه ومجموعة من رجال الشرطة، وفقا لمصدر قريب من التحقيق، فيما أظهر اختبار الكحول أنه كان في حالة سُكر.
وكان من المقرر أن يحضر ترانكيير احتفالا في قاعة البلدية مساء الأحد، بيد أن مكتب المدعي العام قال إنه يتوجب أن يبقى في الحجز.
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ويملك العمدة تصريحا لاستخدام المسدس الذي كان بحوزته داخل صالة تدريب، لكنه لا يحمل ترخيصا بحمل أسلحة.
وقال مكتب المدّعي العام: "من الواضح أن هناك توترا بين عمدة البلدة والناس". كما تمّ إيقاف أحد الغجر بتهمة حيازة سلاح دون ترخيض، وُجد داخل سيارته.