مطالبات باستقالة نائبة ألمانية حمّلت ميركل مسؤولية حادث الدهس في مونستر

تزايدت الأصوات المطالبة باستقالة نائبة ألمانية من حزب البديل اليميني المتطرف بعد أن اعتبرت أن سياسات المستشارة أنغيلا ميركل في مسألة الهجرة كانت السبب وراء حادثة الدهس في مدينة مونستر، وأظهرت التحقيقات لاحقا أن الأمر لا علاقة له بالمهاجرين.

وكتبت بياتريس فون ستورتش، النائبة البارزة في حزب أقصى اليمين، تغريدة ساخرة على تويتر كررت فيها جملة سبق أن قالتها ميركل عندما بدأت ألمانيا باستقبال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء في عام 2015، وهي "نستطيع أن نعالج الأمر".