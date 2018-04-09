شاهد: ظهور نادر لبوتفليقة والحزب الحاكم يطالبه بالترشح لولاية خامسة

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، جمال ولد عباس، الرئيسَ عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، في أول دعوة من نوعها توجه للرئيس المريض قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل.
وأكد ولد عباس أن "القرار النهائي يعود إلى بوتفليقة" في مسألة الترشح.
وتلت هذه الدعوة ظهورٌ إعلامي نادر لبوتفليقة حيث دشّنَ، ظُهر الإثنين، خط ميترو الجزائر الجديد ومسجد كتشاوة بساحة الشهداء وسط حضور جماهيري كبير، وبدا الرئيس الجزائري متعبا جدا على كرسيه المتحرك.
ورغم الشكوك بإمكانية بوتفليقة الفعلية في حكم البلاد، لكنه ظهوره من حين لآخر يأتي لتبديد مخاوف المواطنين. وكان أطل في وقت سابق من هذا العام أثناء استقباله للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعاصمة الجزائرية.
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وعين بوتفليقة الأسبوع الماضي وزراء جددا للسياحة والتجارة والرياضة وشؤون البرلمان، في وقت حرج بالنسبة للحكومة التي تحاول التكيف مع انخفاض حاد في إيرادات الطاقة التي تهدد برامج الإنفاق العام الكبيرة.
ويتولى بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاما، الرئاسة منذ عام 1999 لكنه قلل من ظهوره في المناسبات العامة منذ أن أصيب بوعكة صحية كبيرة في 2013. ولم يعلن إلى الآن عما إذا كان سيخوض سباق الانتخابات المقبلة.
وعلى رغـــم من أن دستور 2016 لا يسمح بالترشح للرئاسة إلا مرة واحدة قابلة للتجــديد مرة أخرى فقط، لكن حقوقيين يقولون إن "الدستور لا يعمل بصورة بأثر رجعي"، ما يمنحه الإمكانية القانونية للترشح إلى ولايتين اثنتين.