فرنسا: وفاة متسابق بلجيكي في سباق "باريس روبيه" للدراجات الهوائية

توفي الدراج البلجيكي، مايكل غولايرتس، في المستشفى، الأحد، عن عمر ناهز 23 عاما، بعد ساعات من تعرضه لأزمة قلبية خلال سباق باريس-روبيه المرهق ليوم واحد في فرنسا.
وقال فريق غولايرتس، "فيراندا"، في بيان على موقع تويتر" "بحزن لا يمكن تصوره نبلغكم بنبأ وفاة متسابقنا وصديقنا مايكل غولايرتس". وأضاف الفريق: "توفي بسبب سكتة قلبية، وكل المساعدة الطبية التي قدمت له كانت بلا فائدة".
وتوفي غولايرتس في مستشفى بمدينة ليل (شمال فرنسا)، محاطا بأفراد عائلته، حيث تم إسعافه بعد العثور عليه فاقدا للوعي وغير قادر على التنفس، على بعد 100 كيلومترا تقريبا من أصل 257 هي مسافة المسابقة.
"باريس روبيه"
ويُعرف سباق باريس روبيه باسم "جهنم الشمال"، لأن جزءا كبيرا منه يتكوّن من الحصى ويتعين على الدراجين التعامل مع الظروف الصعبة، مثل البقع الموحلة من الطريق. ودخل غولايرتس عالم الاحتراف عام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما.
من جانبه، غرد ديفيد لابارتيت، رئيس الهيئة الرياضية للاتحاد الدولي للدراجات: "نيابة عن الاتحاد الدولي، وعائلة الدراجات بشكل عام، أتقدم بأحر التعازي لأسرة وفريق وأصدقاء غولايرتس، الذي تركنا في وقت مبكر جدا".
وألقت مأساة يوم الأحد بظلالها على السباق نفسه، الذي تُوّج به بطل العالم ثلاث مرا، السلوفاكي بيتر ساجان.
وكتب ساجان على "تويتر" بعد نيل اللقب: "كل الأفكار والصلوات لفريق فيراندا، وأنا نفسي مع غولايرتس. يا لها من أخبار حزينة..".