بدأت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس بمأدبة عشاء سرية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر الأحد، وذلك مباشرة بعد وصوله إلى فرنسا في زيارة تستمر ثلاثة أيام لعرض اصلاحاته وتعزيز العلاقات مع باريس بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية.
زيارة بن سلمان إلى باريس تبدأ بعشاء مع ماكرون في متحف اللوفر
زيارة بن سلمان إلى باريس تبدأ بعشاء مع ماكرون في متحف اللوفر
وفي سياق حملة دبلوماسية يقوم بها الأمير السعودي الشاب بهدف التقرب من الغرب، حطت طائرة بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما الأحد في مطار لو بورجيه قرب باريس حيث كان في استقباله وزير الخارجية جان إيف لودريان.
وبعد تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعمال بن سلمان، أعلن قصر الاليزيه ليل الأحد أن الأمير قد تناول العشاء مع إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر الذي تم تطويقه أمنيا.
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وتم في اللحظة الأخيرة إلغاء زيارة كانت مقررة للأمير برفقة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الاثنين إلى “المحطة إف/ ستاسيون إف" الحاضنة للشركات الناشئة.
وذكر مصدر مقرب من الوفد السعودي انه سيتم توقيع نحو 18 بروتوكول اتفاق في مجالات السياحة والطاقة والنقل. ومن المنتظر أيضا ان يتم الإعلان عن اتفاقية تعاون لتطوير منطقة العلا في الحجاز حيث توجد آثار تاريخية هامة وخصوصا مدائن النبي صالح.