دوري أبطال أوروبا: سيتي يسعى للتفوق على ليفربول وروما يرفض الاستسلام أمام برشلونة

في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيتواجه مانشستر سيتي ومضيفه ليفربول على ملعبه الاتحاد يوم الثلاثاء في لقاء الإياب.
في مباراة الذهاب، في استاد انفيلد، سجل ليفربول ثلاثة أهداف نظيفة في شباك رجال بيبي غواردويلا. لذلك يسعى سيتي لتحسين موقعه وتسجيل الأهداف.
يرى غوارديولا أنه "في كرة القدم، وكل أنواع الرياضة، وكرة السلة، يحدث ذلك. لذا، علينا التفكير بعدد الأهداف التي علينا تسجيلها. لكن علينا التسجيل أولاً".
في المقابل يرى مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك أنه على فريقه التعامل مع لقاء الإياب دون التفكير بالنتيجة التي حققها في لقاء الذهاب. أي أنه يجب الاحتفاظ برغبة الفوز بدلاً من الدفاع عن تفوقه على سيتي.
الإياب بين روما وبرشلونة
وفي مباراة الإياب بين روما وبرشلونة التي ستقام الثلاثاء، فإن روما يرفض الاستسلام رغم تأخره بفارق ثلاثة أهداف عن منافسه الذي سجل في مباراة الذهاب أربعة اهداف مقابل هدف لفريق العاصمة الايطالية.
مدرب روما اوسيبيو دي فرانشيسكو يعتقد "أن هذه المباراة ضد برشلونة يجب أن تقام مع أفضل اللاعبين. حتى الآن إنها أكثر الألعاب أهمية بالنسبة الينا ومن ثم سنفكر بالدربي ضد اس اس لاتزيو. غداً هو فرصة لنبين أننا نستحق ونرغب بالقيام بشيء هام".
دي فرانشيسكو وصف غريمه برشلونه بانه اكتسب قوته عبر سنوات طويلة. وان هذه القوة نابعة من عقليته التي تبدأ من أكاديمية الناشئين ويديرون المباريات بشكل رائع ويستخدمون الكرة جيداً ويرتكبون القليل من الأخطاء.