مقتل 14 شخصاً بينهم أربعة جنود إيرانيين بقصف لقاعدة جوية سورية

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن أربعة جنود إيرانيين قتلوا جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة التيفور الجوية السورية يوم الاثنين.

واتهمت سوريا وحليفتها روسيا إسرائيل بتنفيذ القصف الجوي الذي أسفر عنه مقتل 14 شخصاً، إلا أن إسرائيل لم تعلق على الأمر بعد وذلك على الرغم من تصريحات مسؤولين أميركيين بأن إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذها للضربة الجوية.

ضرب بمعرفة الولايات المتحدة

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن مسؤولين أمريكيين صرحا لشبكة أخبار إن بي سي بأن إسرائيل نفذت الهجوم الذي وقع على القاعدة الجوية السورية بحمص صباح الاثنين.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المسؤولين، اللذين لم تصفح عن اسميهما، قولهما إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على خطتها قبيل قصف القاعدة السورية بثمانية صواريخ استطات القوات السورية التصدي لخمسة منها بمساعدة القوات الروسية.

نزاع إسرائيلي-إيراني

وأظهرت الضربة النزاع الدائر بين إسرائيل وإيران عبر الأراضي السورية، حيث تسعى الأولى إلى مهاجمة الأهداف الإيرانية المساندة لنظام بشار الأسد بسوريا، بالإضافة لقوات جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية التي تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري ضد الفصائل المعارضة.

وطبقاً لوكالة رويترز، تقاتل قوات الحرس الثوري الإيراني إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد منذ عدة سنوات، وقُتل أكثر من ألف إيراني في سوريا، من بينهم أعضاء بارزون في الحرس الثوري.

واتهمت إسرائيل دمشق بالسماح لإيران بإنشاء مجمع في مطار التيفور لتزويد حزب الله بالسلاح. واستهدفت القوات الإسرائيلية في الماضي قوافل وقواعد لفصائل مدعومة من إيران تقاتل إلى جانب الجيش السوري.

وقال يائير لابيد وهو عضو معارض في الكنيست الإسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لن تقبل إسرائيل بوجود عسكري إيراني في سوريا ولن تقبل بزحف إيران متحصنة داخل سوريا. هذا له ثمن".

وبينما لم يؤكد وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف جالانت ما إذا كانت إسرائيل شنت الهجوم قال: "لدينا مصالح واضحة في سوريا. وضعنا خطوطا حمراء هناك تقول إننا لن نسمح بأن تكون الأراضي السورية نقطة انطلاق .. لنقل سلاح إلى لبنان لتغيير قواعد اللعبة. لن نسمح ببناء جيش إيراني في سوريا ولن نسمح بفتح جبهة أخرى في مرتفعات الجولان

وأضاف: "في هذا السياق نتخذ كل الإجراءات الممكنة".

وزير الخارجية الروسي سيرغيي لافروف

الاتهام الروسي

ويعد الاتهام الروسي لإسرائيل بتنفيذ الضربة الأخيرة سابقة منذ بدء الصراع السوري، حيث نفذت إسرائيل ما لا يقل عن 100 هجمة على أهداف بسوريا منذ عام 2012 التزمت روسيا الصمت إزاء جميعها.

وقال محللون في مجال الدفاع إن عددا من الجنود الروس يتمركز أيضا بالقاعدة الجوية وإن طائرات تشن غارات جوية بانتظام انطلاقا من مطار التيفور.

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وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من هجوم كيميائي على آخر معاقل القوات المعارضة بالغوطة الشرقية شرق العاصمة السورية دمشق.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظام الأسد يشن الهجوم السام الذي نتج عنه مقتل 60 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين في وقت نفى فيه النظام السوري صلته بالهجوم، مضيفأ أنه سيتخذ قرارات سريعة للرد على ذلك الهجوم.

المصادر: رويترز، أسوشييتد برس