لأول مرة.. السعودية تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي

ستشارك السعودية رسمياً ولأول مرة في تاريخ المملكة في مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا، وفقا لتصريحات وزير الثقافة السعودي عواد بن صالح العواد.
أثناء زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى فرنسا، تباحث الوزير السعودي مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين في أمور ثقافية مختلفة وقال الوزير: "نحن سعداء أننا اتفقنا اليوم مع الوزيرة على أن تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان للمرة الأولى".
وستكون المشاركة رمزية مع عرض تسعة أفلام سعودية قصيرة وتنظيم لقاءات مهنية في إطار النسخة الـ71 لمهرجان كان (من 8 إلى 19 أيار/مايو).
ويأتي الاعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في سياق جولة خارجية.