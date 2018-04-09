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فرنسا

لأول مرة.. السعودية تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي

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لأول مرة.. السعودية تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي

لأول مرة.. السعودية تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي
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ستشارك السعودية رسمياً ولأول مرة في تاريخ المملكة في مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا، وفقا لتصريحات وزير الثقافة السعودي عواد بن صالح العواد.

أثناء زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى فرنسا، تباحث الوزير السعودي مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين في أمور ثقافية مختلفة وقال الوزير: "نحن سعداء أننا اتفقنا اليوم مع الوزيرة على أن تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان للمرة الأولى".

وستكون المشاركة رمزية مع عرض تسعة أفلام سعودية قصيرة وتنظيم لقاءات مهنية في إطار النسخة الـ71 لمهرجان كان (من 8 إلى 19 أيار/مايو).

ويأتي الاعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في سياق جولة خارجية.

فرنسا تعتزم مساعدة السعودية على إقامة دار أوبرا وإنشاء أوكسترا

وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين من جانبها فقد أعلنت أن فرنسا ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا، في وقت تسعى المملكة المحافظة للانفتاح.

وقالت نيسن للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس “اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا”.

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الوكالات • رويترز

المصادر الإضافية • وكالات