أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وتعرضت للرشق بالحجارة خلال هجوم فجر يوم الاثنين لإجلاء نشطاء مدافعين عن البيئة من موقع في غرب البلاد كان من المفترض بناء مطار جديد عليه.
شاهد: الشرطة الفرنسية تقوم بإخلاء أرض مطار نوتردام دي لاند من الناشطين البيئيين
شاهد: الشرطة الفرنسية تقوم بإخلاء أرض مطار نوتردام دي لاند من الناشطين البيئيين
وكانت حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون قد ألغت خطة إنشاء المطار في منطقة "نوتردام دي لاند" القريبة من مدينة نانت الفرنسية على الرغم من أن استفتاء عام لسكان الإقليم أجري في عام 2016 وكان قد أفضى إلى نسبة 55% من الموافقين على إنشائه نظراً لما للمطار من أهمية في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة.
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وشارك نحو 2500 من أفراد الشرطة في عملية الإجلاء التي قالت السلطات إنها بدأت الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش). وقال صحفي من رويترز إن الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بالموقع منذ الثالثة فجرا بينما أشعل محتجون النار في الحواجز.
وقال مسؤول في الشرطة إن شرطيا أصيب في عينه وألقي القبض على محتج. ووصف المسؤول الاشتباكات بأنها متقطعة ومحدودة نسبياً.
ونقلاُ عن وزارة الداخلية الفرنسية بدأت تمام الساعة السادسة صباح اليوم عمليات إجلاء أرض المشروع من مئات الناشطين البيئيين والفوضويين الذين احتلوا الموقع منذ أن تم الإعلان عن التخطيط له في ستينيات القرن المنصرم في حركة احتجاجية منهم ضد إنشائه، متذرعين بما للمشروع من مخاطر على البيئة بالإضافة لوجود مطار آخر غير مستغل على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال، بالقرب من مدينة رين في إقليم بريتاني.
ويقول وزراء إن السلطات أمرت واضعي اليد بمغادرة المكان بعد أن نجحوا في وقف مشروع المطار. وقالت وزارة الداخلية في بيان "نريد وضع نهاية لمنطقة يغيب عنها القانون".
وذكر وزير الداخلية جيرار كولوم في تصريحات لراديو أوروبا 1 "يجب هدم الإنشاءات غير القانونية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في نوتر دام دي لوند".