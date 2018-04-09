قالت محررة السياسات الاقتصادية الألمانية دوناتا ريدل إن حكومة بلادها الجديدة تسعى لزيادة الإنفاق العسكري وإعطاء الأولية لشركات الصنيع الألمانية لسد احتياجاتها من الأسلحة المتطورة.
ألمانيا تسعى لزيادة تصنيع الأسلحة لمواجهة التطور الأميركي
ألمانيا تسعى لزيادة تصنيع الأسلحة لمواجهة التطور الأميركي
وعكفت الحكومات الألمانية المتعاقبة على التعاون مع حكومات أوروبية متعددة لتصنيع الأسلحة بشكل مشترك، إلا أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى الحفاظ على تقنيات صناعة السلاح بين جدران المصانع والشركات المحلية.
وقالت ريدل في مقال نشرته بموقع هاندلزبلات الألماني يوم الاثنين إن المسؤولين الألمان يخشون استمرار اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة الأميركية كمصدر أوحد للأسلحة عالية التطور.
لذلك يقول إيكهارد ريبيرج، وهو متحدث باسم الحزب المسيحي ىالديمقراطي الألماني المشارك في الحكومة، إن لجنة الدفاع الحكومية تسعى إلى تبني سياسة تصنيعية عبر إعطاء الأولوية في منح تعاقدات شراء الأسلحة للشركات الألمانية.
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: اعتقال أربعة أشخاص أحدهم متهم بالتخطيط لهجوم على سباق في برلين
مصادر: اتفاقية حكومية جديدة لصفقات أسلحة بين السعودية وفرنسا
فرنسا تفكر في تشكيل قوة أوروبية تنشط خارج الاتحاد الأوروبي
ونقلت ريدل عن المفوض العسكري الألماني هانز-بيتر بارتيلز اعتقاده بوجوب رفع الإنفاق العسكري الألماني من 37 مليار يورو عام 2017 إلى ما لا يقل عن 47 مليار يورو.
وتتماشى خطط الحكومة الألمانية مع المطالب السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حث فيها ألمانيا على زيادة الإنفاق العسكري ليشكل 2% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من حجم الإنفاق الحالي الذي يمثل 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الألماني.
وجاءت مطالب ترامب في إطار الشراكة الألمانية-الأميركية بحكم عضوية البلدين بحلف شمال الأطلسي.