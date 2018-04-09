قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الاثنين إن بلادها لن تنتظر قرارات المجلس حتى ترد على الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة دوما بسوريا يوم السبت الماضي.
الولايات المتحدة: سنرد على هجوم دوما بغض النظر عن قرار مجلس الأمن
الولايات المتحدة: سنرد على هجوم دوما بغض النظر عن قرار مجلس الأمن
وقالت السفيرة الأميركية نيكي هيلي بالجلسة الطارئة للمجلس: "لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب أن يرى فيها العالم العدالة. سيسجل التاريخ هذه اللحظة لمجلس الأمن إما باضطلاعه بواجبه أو ببرهانه على فشله الكامل في حماية الشعب السوري".
وأضافت هيلي: "ستقوم الولايات المتحدة بالرد (على الهجوم) في كلتا الحالتين".
تحذير روسي
من جهته حذر السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة من "التبعات الخطرة" التي قد تنتج عن قيامها بتوجيه ضربة عسكرية لأهداف عسكرية تابعة لقوات بشار الأسد وتتمركز بها قوات روسية مساندة له.
ونفى نيبينزيا أن يكون هناك هجوم كيميائي من الأساس كما طالب المحققين الدوليين بالسفر إلى سوريا تحت حماية القوات الروسية للتأكد بأنفسهم من صحة أقواله.
رد أممي
وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، إن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد أو نفي التقارير بشأن الهجوم الكيميائي على دوما، مضيفاً أن الوضع بسوريا لا يسمح بالتحقق من مزاعم الهجوم.
وقال دي ميستورا: "المدنيون في سوريا يدفعون ثمنا باهظاً جداً جداً جداً جراء التصعيد العسكري".
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظام الأسد وحليفه الروسي بتنفيذ الهجوم الكيميائي الذي وقع على دوما يوم السبت الماضي نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً يوم السبت الماضي.
وينفي النظام السوري تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
المصدر: رويترز