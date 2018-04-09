مقترحات حزب " الإسلام " البلجيكي تثير السياسيين..تعرف على الأسباب؟

أثار مقترح حزب "الإسلام" في بلجيكا لفصل الرجال عن النساء بوسائل النقل العام نقدا شديدا لدى الطبقة السياسية في بلجيكا حيث اعتبر بعض السياسيين المقترح مساسا بحرية المراة وقالت وزيرة الدولة المكلفة بتكافؤ الفرص في حكومة بروكسل بيانكا ديبايت إن المقترح يدفع إلى الشروع في تحقيق بشأنه.

وجدير أن بلجيكا،تجري انتخابات محلية في 14 أكتوبر. وقد بدأت الحملات الانتخابية عبر كل المناطق ببلجيكا، وبعضها توجه إلى الجالية المسلمة المقيمة ببلجيكا حيث إن أصواتها تعتبر جاذبة لكثير من الأحزاب السياسية .ويسعى حزب "الإسلام "الذي تأسس في 2012 إلى تطبيق الشريعة الإسلامية،وقال لنا أحد قيادييه في تصريح حصري لنا، إن ما يطمح إليه الحزب هو الدفاع عن المواطنين وليس المسلمين وحسب، مضيفا أنه يدعو فعلا إلى الفصل ما بين الجنسين في وسائل النقل العام.

واعتبرت وزيرة الدولة المكلفة بتكافؤ الرفص في حكومة بروكسل بيانكا ديبايت، وهي من الحزب الديمقراطي المسيحي،اقتراحات الحزب الإسلامي البلجيكي بالفصل ما بين الرجال والنساء في وسائل النقل العام، أمرا مثيرا للصدمة، ويتعارض مع القيم الديمقراطية. وأضافت السيدة بيانكا إنها تفكر بشان رفع دعوى ضد الحزب على اعتبار أن أفكاره تتعارض مع القيم الديمقراطية،وتتنافى أيضا مع الاتفاقية الأرووبية لحقوق الإنسان.