كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في تصريح إعلامي الإثنين عن عودة سلاح الجو الإسرائيلي للعمل من جديد في سوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عودة السلاح الجوي الإسرائيلي للعمل مجددا في سوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عودة السلاح الجوي الإسرائيلي للعمل مجددا في سوريا
وقال أفيغدور ليبرمان لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "سلاح الجو الإسرائيلي عاد للعمل في سوريا مرة ثانية".
تصريح ليبرمان يأتي عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا غارة جوية على مطار التيفور السوري، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها. وأكد النظام السوري اتهامات روسيا لإسرائيل.
وطلبت روسيا على لسان وزارتي الدفاع والخارجية إسرائيل بتقديم توضيحات حول هذه الضربات التي وجهتها فجر الاثنين، على مطار التيفور في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز "أف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.