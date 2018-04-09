قبل شهرين على كأس العالم نيشينو يحل محل خليلوديش في تدريب المنتخب الياباني

الاتحاد الياباني لكرة القدم، أقال، يوم الاثنين، فاهيد خليلوديش من منصبه كمدرب للفريق الوطني، وعيّن مكانه مديره الفني أكيرا نيشينو.
نيشينو لن يكون أمامه متسعاً من الوقت للاستعداد لنهائيات لكأس العالم التي ستجري بعد شهرين في موسكو. وخلالها ستلعب اليابان ضمن المجموعة الثامنة الى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال.
وفي مؤتمره الصحفي، تحدث رئيس الاتحاد كوزو تاشيما قائلاً "بعد أن بلغنا نهائيات كأس العالم، أقمنا بعض المباريات الودية، لكن في النهاية قررنا تنحية خليلوديش. لم نقرر ذلك بسبب نتائج المباريات او بسبب تقريره وانما استمعنا لأصوات للاعبين. بعد المباريات أمام مالي وأوكرانيا، العلاقات والثقة بين المدرب واللاعبين أخذت تضعف".
أكيرا نيشينو هو أكثر لاعبي كرة القدم شهرة في بلاده بسبب قيادته المنتخب الوطني للفوز على البرازيل في أولمبياد لندن عام 1996، كما قاد فريق غامبا أوساكا للفوز بلقب دورب أبطال آسيا عام 2008. هذا الفريق قاده طيلة عشرة مواسم قبل أن يعين مديراً فنياً للاتحاد الياباني لكرة القدم عام 2016.
أما البوسني خليلوديش الذي تولى مهام تدريب المنتخب الوطني الياباني في آذار/مارس 2015، قاده لنهائيات كأس العالم بعد أن تصدر هذا المنتخب المجموعة الآسيوية الثانية وتفوق على السعودية واستراليا.