انتهت حالة التأهب التي فرضت حول قصر بكنهام في لندن الاثنين بعدما تبين للشرطة أن السيارة التي جرى إيقافها قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث ليست مريبة.
شرطة لندن تعتقل رجلا أوقف سيارته قرب قصر بكنغهام
شرطة لندن تعتقل رجلا أوقف سيارته قرب قصر بكنغهام
وقالت متحدثة باسم شرطة لندن "تم رفع حالة التأهب بعدما تبين أن السيارة ليست مريبة".
وكانت شرطة لندن قد ألقت القبض على رجل وفرضت أطواقا أمنية حول القصر الملكي بعدما أوقف رجلا سيارته من نوع فان بالقرب من القصر.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن الرجل، وهو في الثلاثينيات، اعتقل للاشتباه في مخالفته النظام العام بعدما أوقف رجال الشرطة عربة فان بيضاء رأوا أنها تثير الريبة على طريق مواجه للقصر.
وأضاف أنه جرى "إغلاق طرق وفرض أطواق أمنية".