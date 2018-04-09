أبل تطلق "الإصدار الأحمر" لهاتفها "آي فون 8"

أعلنت شركة خدمات الهاتف المحمول الأمريكية "فيرجين" أن شركة أبل ستقوم قريباً بإطلاق الإصدار الأحمر من هاتفيها "آي فون 8" و "آي فون 8 بلس" وذلك وفقاً لموقع "ماك رومرز" الخاص بكل ما يتعلق بمنتجات شركة "أبل".
الهاتف الأحمر هو منتج خاص تقوم أبل بإطلاقه بشكل دوري منذ 11 عاماً، وذلك بالتعاون مع منظمة "ONE Campaign" وهي منظمة غير ربحية تهتم بمحاربة الفقر والأوبئة ورفع الوعي العام.
وتقوم المنظمة بشكل دوري بدفع مجموعة من الشركات الكبرى الخاصة مثل "كانون" و"موتورولا" و"نايكي" بالإضافة إلى "أبل" لإصدار منتجات ملونة بالأحمر في إطار حملة تسمى "برودكت ريد"، بحيث تذهب عوائد الأرباح الناتجة عن بيع تلك المنتجات إلى دعم صندوق المنظمة المخصص لمكافحة مرض الإيدز في ثمان دول أفريقية ينتشر فيها المصابون بشكل كبير مثل غانا وراوندا وكينيا وزامبيا.
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وبالإضافة إلى الهاتف الأحمر تقوم أبل عادة بإطلاق مجموعة أخرى من المنتجات الحمراء مثل ساعة "أبل واتش" ومشغل الموسيقى "آي بود" أحمر ومجموعة مختلفة من الأغطية الحمراء المتوافقة مع منتجاتها، ولا يوجد أي ذكر رسمي حول إطلاق إصدار أحمر من هاتفها الجديد "آي فون إكس".