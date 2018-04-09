قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في العام 2015.
روحاني: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي لأن رد إيران سيكون أقوى مما يتخيل
روحاني: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي لأن رد إيران سيكون أقوى مما يتخيل
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد. ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك في غضون أسبوع".
وأضاف روحاني "يحاول الرئيس الأمريكي الجديد، الذي يطلق المزاعم وتتسم تصريحاته ومواقفه بالتقلب، منذ 15 شهرا كسر الاتفاق النووي... لكن أساس الاتفاق النووي متين للغاية لدرجة أنه لم يتأثر بمثل هذه الهزات".
وأردف "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فستندم بالتأكيد. ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون وسيرون ذلك في غضون أسبوع".
وستعود العقوبات الأمريكية على إيران بعد أن جرى تخفيفها بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 وذلك ما لم يقرر ترامب في 12 مايو/ أيار إعفاء إيران مجددا منها. ووضع ترامب مهلة للقوى الأوروبية حتى "تصلح العيوب الصارخة" في الاتفاق.
وكانت إيران قد حذرت من أنها ستسرع وتيرة برنامجها النووي إذا انهار الاتفاق بهدف الوصول إلى مستوى متقدم عما كانت عليه قبل الاتفاق.
وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإقناع شركائها الآخرين في الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران كوسيلة لإقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي الذي حد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات عن كاهلها.
ولن تشمل هذه العقوبات الإجراءات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لكنها ستستهدف أفرادا إيرانيين يعتقد الاتحاد الأوروبي أنهم يقفون وراء برنامج الأسلحة الباليستية الإيراني ودعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد.