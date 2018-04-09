مالذي نعرفه عن هجوم الكيماوي على مدينة دوما؟

الجمعية السورية الأمريكية أعلنت في بيان مشترك لها مع الدفاع المدني السوري أن مراكز طبية استقبلت أكثر من 500 حالة لأشخاص يعانون من صعوبة في التنفس وتخرج من أفواههم رغى وتفوح منهم رائحة الكلورين في هجومين متتاليين تفصل بينهما نصف ساعة، الأول كان أخف وطأة وقابلاً للمعالجة في مراكز العناية المشددة بينما بدا واضحاً أن الهجوم الثاني كان أقوى، تخلل الأبنية والأقبية وبدا واضحاً وجود وسيط كيماوي آخر أشد من الكلورين يسبب الموت المباشر.

على الرغم من الكم الهائل من الأدلة والتقارير وصور ضحايا الهجوم الكيماوي الأخير على منطقة دوما بسوريا مازال النظام السوري ينفي أي علاقة له بالهجوم، وبينما يصعب جداً التأكد من تفاصيل الهجوم والتحقيق فيه بشكل مباشر، تبقى الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة أدلة قوية على مجريات الأحداث، مرفقة بتقارير شهود عيان مختلفة متوافقة على تحميل النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين من أطفال ونساء في مدينة دوما السورية، آخر معاقل المقاومة ضد الأسد في غوطة دمشق الشرقية .

اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهو شبكة من الأطباء السوريين، أكد مقتل 150 شخصاً في الهجوم وأن العدد في تزايد. وأكد الاتحاد لرويترز أن أغلبهم كانوا من النساء والأطفال الذين حوصروا في ملاجئ تحت الأرض.

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وأكد كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوف النظام السوري وراء الهجمات بالسلاح الكيماوي وذلك من خلال تقارير لهم عن تفاصيل وضحايا الهجمات.

أدلة مرئية

وفي الصور التي تداولتها بغزارة مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أجساد ميتة مكومة في أقبية في مجزرة أودت بحياة 80 شخص على الأقل، بحسب تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وفي أحد مقاطع الفيديو بثه نشطاء ظهرت نحو 12 جثة لأطفال ونساء ورجال وعلى أفواه بعضهم رغى. وسمع في الفيديو صوت يقول "مدينة دوما 7 أبريل... هناك رائحة قوية هنا".

هذا بالإضافة إلى كمية كبيرة جداً من مقاطع الفيديو والصور التي بثتها منظمات الإغاثة والإسعاف الطبي التي تعمل على الأرض في دوما مثل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

اتهامات من المعارضة السورية ونفي "غير كيماوي" من قبل النظام السوري

جماعة جيش الإسلام المعارضة للنظام السوري والمتمركزة في مدينة دوما اتهمت قوات النظام السوري يوم السبت بإسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية مما أدى لإصابة أكثر من 500 شخص ووصفت الوكالة السورية (سانا) هذا الاتهام بأنه "فبركات ومسرحيات الكيماوي".

ولكن من جهة أخرى، تقوم روسيا حليفة النظام السوري بالإعلان عن رغبتها بتوظيف خبراء ومحققين روس لتحري تلك المزاعم بعد إخلاء المنطقة من المعارضة وعلى الرغم من أنها تنفي بشدة كل الاتهامات المتعلقة باستخدام أي مواد كيماوية في الهجوم لم يقم النظام السوري أبداً بنفي وجود أدلة على استخدام السلاح الكيماوي في الهجمات نفسها. بل نقلت وكالة الأنباء الروسية عن مصدر في الخارجية السورية قوله " إن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة من قبل الجماعات المسلحة كان مخططا له، وثمة معلومات مؤكدة وموثوق بها تدل على ذلك، وسبق أن حذرت الدولة السورية من ذلك." واتهم الإعلام الروسي قوى معارضة سورية بحيازتها للسلاح الكيماوي

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تنديد دولي بالهجوم

بينما يرتقب العالم اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الكيماوي على دوما أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم وتوعدت برد قاس إذا ثبت ضلوع النظام السوري فيه. وأدانت السعودية الهجوم أيضا ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري، وطالبت قطر بالتحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤول عنه، بدون توجيه اتهامات مباشرة للنظام السوري.

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البابا فرنسيس ندد يوم أمس الأحد بالهجوم الكيماوي الذي وردت تقارير بشأنه في سوريا ووصفه بأنه استخدام لا يمكن تبريره "لوسائل إبادة".

وزارة الخارجية التركية قالت في بيان لها أنها تدين بشدة هذا الهجوم وأشارت بأصابع الاتهام بشكل فوري إلى النظام السوري نظراً "لسجله الكيماوي" على حد تعبيرها.

تاريخ متكرر من جرائم الكيماوي

في عام 2013 اتهمت المعارضة السورية النظام بارتكاب مجزرة في نفس المنطقة من ريف دمشق راح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل نتيجة استخدام السلاح الكيماوي، الأمر الذي نفته دمشق بشدة، وذلك في وقت دعت فيه دول غربية وعربية محققي الأمم المتحدة الموجودين في سورية إلى التوجه إلى مكان المجزرة للتحقق من الوقائع.

في عام 2015 تم تسجيل ثلاث هجمات كيماوية شمال غرب محافظة إدلب حيث خلص تحقيق الأمم المتحدة في عام 2016 إلى تأكيد استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري.

وفي العام الماضي، خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية هجوم في الرابع من أبريل نيسان 2017 باستخدام غاز السارين المحظور في مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.