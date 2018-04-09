بدأت يوم الاثنين أولى جلسات محاكمة المغربي عبد الرحمن بوعنان بتهم قتل امرأتين وإصابة ثمانية أشخاص طعناً بنية الإرهاب بمدينة توركو الفنلندية في آب-أغسطس الماضي.
بدء محاكمة مغربي قتل شخصين طعناً في فنلندا
بدء محاكمة مغربي قتل شخصين طعناً في فنلندا
وطالب مدعي النيابة الفنلندي بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على المتهم الذي ارتكب جريمته لبث الرعب في أوساط المواطنين الفنلنديين والأوروبيين، بحسب وصف النيابة.
وقال بوعنان خلال التحقيقات التي أجريت معه بعد القبض عليه، إنه أراد أن يتم قتله أثناء الهجوم ليموت "شهيداً".
وخلال جلسة المحكمة التي فتحت أبوابها للصحفيين، قال بوعنان إنه أراد قتل شخصين أو أكثر عن طريق قطع رؤوسهما، وأضاف أنه بعد مقتل الضحية الأولي، فكر في الاختباء على أن يقوم بالمزيد من الهجمات في وقت لاحق.
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وكان من بين ضحايا بوعنان شخص بريطاني المولد مقيم بالسويد سويدي، يدعى حسن زبير، أصيب أثناء مساعدته لأحد المصابين الآخرين.
ومن المنتظر أن يقدم زبير شهادته للمحكمة ضمن 40 شاهداً تواجدوا بموقع الحادث أثناء وقوعه.
وطلب بوعنان عرضه على متخصصين نفسيين الشهر الماضي من أجل تقييم قدراته العقلية، ولكن المعهد الوطني الفنلندي للصحة أعلن عن سلامته مما يجعله مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة بوعنان، الذي وصل إلى فنلندا كطالب لجوء سياسي عام 2016، حتى منتصف أيار-مايو.
وبلغ بوعنان من العمر 18 سنة عند ارتكابه لحادث الطعن.