قالت وكالة أسوشييتد برس بأن مسؤولين أمريكيين صرحا لشبكة أخبار إن بي سي إن إسرائيل نفذت الهجوم الذي وقع على قاعدة جوية سورية بحمص صباح الاثنين.
مسؤولون أميركيون: إسرائيل نفذت الضربة الجوية بسوريا
مسؤولون أميركيون: إسرائيل نفذت الضربة الجوية بسوريا
وأضافت الوكالة نقلاً عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على خطتها قبيل قصف القاعدة السورية بثمان صواريخ مما أدى لمقتل 14 شخصاً.
واتهمت كل من سوريا وروسيا إسرائيل بشن الهجوم ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر بعد.
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ونفذت إسرائيل أكثر من 100 هجوم على مواقع داخل سوريا منذ عام 2012 لاستهداف قوافل أسلحة يشتبه في تبعيتها لميليشيات حزب الله اللبناني الداعم لنظام بشار الأسد في حربه ضد الفصائل السورية المعارضة.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من هجوم كيميائي على آخر معاقل القوات المعارضة بالغوطة الشرقية شرق العاصمة السورية دمشق.
واتهم الرئيس الأميركي نظام الأسد يشن الهجوم السام الذي نتج عنه مقتل 60 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين في وقت نفى فيه النظام السوري صلته بالهجوم.