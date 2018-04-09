بعد حظر "النقاب".. بلدان أوروبية تسعى إلى منع "حجاب" تلميذات المدارس

تسعى الحكومة اليمينية في النمسا إلى حظر ارتداء الفتيات للحجاب في الروضات والمدارس الابتدائية، لكنها ليست الحكومة الأوروبية الوحيدة المتحمسة لاتخاذ هذه الخطوة.

فقد اقترح زعيم "الحزب الديمقراطي الحر" الليبرالي في ألمانيا الأسبوع الماضي مبادرة لحظر مماثل في منطقة شمال الراين ويستفاليا وعلى الصعيد الوطني، وأعاد نشر تغريدة على حسابه الخاص في تويتر تقترح بالأمر.