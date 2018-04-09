مظاهرات بباريس ضد زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا

احتج ناشطون حقوقيون يمنيون وفرنسيون الأحد في العاصمة باريس على الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.
وقام حوالي 20 متظاهراً برفع أعلام يمنية بالقرب من برج إيفل واستنكروا دور المملكة العربية السعودية في الصراع القائم في اليمن.
وقالت مجموعة السلام من أجل اليمن إن الحكومة السعودية مسؤولة إلى حد كبير عن القتلى والأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.
وأشارت نفس المصادر إلى ان الصراع في اليمن خلف أزيد من 10 آلاف قتيل وشرد أكثر من 3 ملايين شخص.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
ويتزايد الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تقودان التحالف الذي يحارب جماعة الحوثين الموالية لإيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
ويريد المشرعون والجماعات الحقوقية أن يعلق الرئيس الفرنسي مبيعات الأسلحة إلى البلدين.