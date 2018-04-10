بعد "لوفر" أبو ظبي.. فرنسا لتطوير منطقة العلا التاريخية في السعودية

بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وشخصيات أخرى، أقيم في القاعة الكبرى لمتحف "اللوفر" الفرنسي حفلا للهيئة الملكية لموقع "العلا" السعودي التاريخي، الذي اتفقت المملكة مع فرنسا على تطويره لإنشاء مشروع سياحي، أشبه ما يكون بمتحف ضخم في الهواء الطلق.

قال مسؤولون إن السعودية وفرنسا اتفقتا على التطوير المبدئي للمنطقة، وتم توقيع الاتفاقية، الثلاثاء، خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لفرنسا. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من جهود السعودية لتطوير صناعات جديدة لإنهاء اعتمادها على صادرات النفط.

ويهدف مشروع العلا إلى منح فرنسا فرصة لاستغلال خبراتها في مجال السياحة، لكي يصبح لها وجود في مشروع من المرجح أن يتكلف إنشاؤه مليارات الدولارات.

ولفرنسا بالفعل اتفاق أصغر مع الإمارات العربية المتحدة، يتضمن دفع أبو ظبي مليار يورو لمتحف "اللوفر"، لاستخدام اسمه أكثر من 30 عاما، إلا أن صحيفة "إيكو" الفرنسية الاقتصادية، أشارت إلى أن المشروع السعودية سيكون أضخم أكثر مرتين أو ثلاثة عن ذلك الذي في أبو ظبي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المتحف سيكون بحسب المعايير والمواصفات الدولية.