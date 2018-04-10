شاهد: منظمة العفو الدولية تعتصم في باريس احتجاجاً على احتفال فرنسا بالأمير السعودي

قام مجموعة من الفتيات والشبان من منظمة العفو الدولية أمس الاثنين بتنظيم وقفة اعتصامية أمام برج إيفل، في قلب العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على ترحيب الحكومة الفرنسية بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
حمل المعتصمون وصور لجرائم حرب وتعذيب ولافتات موجهة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، كتب عليها عبارات مثل "سيد ماكرون، تقدم وادعم حقوق الانسان" و "سيد ماكرون، من الأجدى أن تتكلم عن حقوق الانسان".
الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في فرنسا سيلفي بريغوفيلاين اعتبرت الاحتفالية الفرنسية بقدوم ولي العهد السعودي وسجادة الترحيب الحمراء صدمة كبيرة وانتهاكاً لقوانين حقوق الانسان، وقالت لرويترز "نحن متجمعين هنا لمناشدة الرئيس ماكرون بعدم بيع الأسلحة للسعودية" وأضافت " الأسلحة التي تبيعها فرنسا للسعودية تستعمل في الحرب على المدنيين في اليمن" وأن ما تقدمه فرنسا من أجهزة وأسلحة وتدريب للمملكة السعودية يجعل فرنسا "متواطئة في ما يحدث في اليمن".