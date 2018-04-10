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إيطاليا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط إيطاليا مخلفاً أضراراً مادية طفيفة

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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط إيطاليا مخلفاً أضراراً مادية طفيفة

صورة من الأرشيف للدمار الذي خلفه زلزال 2016 الذي ضرب وسط إيطاليا. (رويتروز)
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ذكر مسؤولون أن زلزالا شدته 4.7 درجة ضرب يوم الثلاثاء منطقة في وسط إيطاليا كان زلزال كبير دمرها عام 2016.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الزلزال تسبب في أضرار مادية طفيفة.

وكان مركز الزلزال مدينة موتشا في إقليم ماركي. ووقع عند الساعة 5:11 صباحاً.

وقال رئيس بلدية بلدة بيفي تورينا، التي ضربها زلزال 2016 بشدة، إن زلزال يوم‭ ‬الثلاثاء تسبب في بعض الأضرار. وأضاف أنه صدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها.

وعلقت السلطات خدمة القطارات في أجزاء من المنطقة للتحقق من حدوث أضرار بالقضبان.

وقتل نحو 300 شخص في زلزال 2016 الذي بلغت شدته 6.3 درجة وسوى قرى بالأرض.

المصدر: رويترز.