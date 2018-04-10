مصر تسعى إلى خفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 25%

قالت وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن الحكومية المصرية تسعى إلى خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/ تموز.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة انخفض إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليار دولار)، بالمقارنة مع حوالى 926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
كما تنص الموازنة المقبلة على خفض دعم الكهرباء بنسبة 47%، إذ يبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/ تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه في 2017-2018.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، آخرها كان في يونيو/ حزيران الماضي.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقد بدأت مصر في يوليو تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو حزيران 2022.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/ آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/ حزيران.
دعم السلع التموينية
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.
ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
المصدر: رويترز