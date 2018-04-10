مصر تسعى إلى خفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 25%

قالت وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن الحكومية المصرية تسعى إلى خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/ تموز.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة انخفض إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليار دولار)، بالمقارنة مع حوالى 926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.