ستوديو مصري يتحدي العصر الرقمي ويعمل بكاميرا عمرها 130 عاما

يرتاد عشاق التصوير الضوئي "استوديو بيلا" في وسط القاهرة لالتقاط صور مبتكرة لهم بكاميرا "لينهوف" التي يزيد عمرها عن 130 عاما، والعودة إلى زمن غابر عندما كانت الصور رفاهية كبيرة لا يحصل عليها إلا الأغنياء.

وهذه الكاميرا العتيقة هي الآلة الرئيسية في ستوديو بيلا، أحد أبرز استوديوهات التصوير المعروفة في العاصمة المصرية والذي التُقطت فيه صور لنجوم السينما وأفراد من الأُسرة المالكة السابقة ومواطنين عاديين منذ عام 1890.

وتأسس استوديو بيلا على يد المجري مستر بيلا في 1890 حيث أحضر أحدث تكنولوجيا التصوير آنذاك وذاع صيته منذ ذلك الوقت.