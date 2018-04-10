إحصائية: المغاربة الأكثر حصولا على جنسيات دول أوروبية عام 2016

نشر مكتب الإحصاء الأوروبي، الاثنين، تقريرا حول عدد الأشخاص الحاصلين على جنسية دول الاتحاد الأوروبي في العام 2016. وبحسب المكتب حل المغاربة على رأس القائمة.
ومن بين مليون شخص حصلوا على جنسيات أوروبية، وفق الإحصائية، 101,300 هم من المغاربة، تلاهم الألبان بـ 67,500 شخص.
أما عربيا، تمركز الجزائريون في المرتبة الثانية، والثامنة عالميا، بحوالي 23 ألف شخص، والعراقيون ثالثا، 15 ألف شخص، وأخيرا سوريا بتسعة آلاف و300.
كما أظهرت الإحصائية أن الباكستانيين والأتراك والرومانيين والأوكرانيين، هم الأكثر طلبا للجنسيات الأوروبية.
القارة الأفريقية أولا
وبحسب القارات، جاء غالبية الحاصلين على الجنسيات الأوروبية من القارة الأفريقية، بنسبة 29.6 في المئة، ثم أوروبا بنسبة 32.5 في المئة، وآسيا بنسبة 20.9 في المئة، والأمريكيتين بنسبة 15.2 في المئة، وأقيانوسيا بنسبة 0.5 في المئة، وغير محدد بنسبة 1.3 في المئة.
وحصل 89 في المئة من المغاربة المذكورين على الجنسية الإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، في حين حصل 97 في المئة من الألبان على الجنسية الإيطالية واليونانية.
للمزيد:
كما تشير الإحصائية إلى أن أكثر من 6 آلاف بريطانيا تقدموا بطلب الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى، بالتزامن مع إجراء بلادهم مفاوضات "بريكست".