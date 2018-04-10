السوق الرقمية والقدرة التنافسية

أقيمت بالعاصمة البلجيكية -بروكسل سوق الرقمية الموحدة ،تشارك فيها الشركات الكبرى التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة.الآن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تحقق أكثر من450 مليار يورو من النمو في أوروبا كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل. وتعمل هذه الاستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفح شبكة الانترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها.ويتطلب الامر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك و إيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص و السلع عبر أوروبا.وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.