قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي داهم مكاتب مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
مكتب التحقيق الفيدرالي يداهم مكتب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مكتب التحقيق الفيدرالي يداهم مكتب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكوهين محور جدل يحيط بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية تزعم أنها مارست الجنس مع ترامب وأنه تم دفع أموال لها قبيل الحملة الانتخابية في 2016 كي تلزم الصمت بشأن هذا الأمر.
وأكد ستيفن رايان محامي كوهين لصحيفة نيويورك تايمز وقوع هذه المداهمة وأنه تم مصادرة "اتصالات" معينة.
وفي رد له بخصوص المداهمة، اعتبر ترامب مداهمة مكتب محاميه الشخصي "عار" وأنه "مستوى جديد من الظلم". وقام بربط المداهمة بروبرت مولر القائم على قضية التحقيق بعلاقة روسيا بالنتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واعتبر الأمر مؤامرة سياسية للنيل منه وأنه "مطاردة سحرة" على حد تعبيره.
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وزعمت الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد الشهيرة باسم ستورمي دانييلز أن علاقة جنسية جمعتها بترامب عام 2006 وأنها حصلت على 130 ألف دولار من محامي ترامب لقاء شراء صمتها قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وطبقاً لدانييلز، خرق كوهين الاتفاق القائم بينما بتصريحه لجريدة نيو يورك تايمز الأمريكية بأنه دفع لها مبلغ 130 ألف دولار أمريكي من حسابه الخاص وليس من حساب حملة ترامب الانتخابية.
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد يوم أمس الاثنين أيضاً برد سريع وقوي على ما يعتقد أنه هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية مشيرا على ما يبدو إلى رد عسكري رغم تحذيرات السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من "التبعات الخطرة" التي قد تنتج عن قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة لأهداف عسكرية تابعة لقوات بشار الأسد وتتمركز بها قوات روسية مساندة له.