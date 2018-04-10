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الولايات المتحدة الأمريكية

مكتب التحقيق الفيدرالي يداهم مكتب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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مكتب التحقيق الفيدرالي يداهم مكتب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مكتب التحقيق الفيدرالي يداهم مكتب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي يقوم بمداهمة مكتب مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص دفعة مالية قام بها لممثلة إباحية عشية يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

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