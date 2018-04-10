فيديو: جندي إسرائيلي يقنص فلسطينيا ويبتهج بالأمر مع رفاقه

تداول آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، شريط فيديو يوثق استهداف قناص إسرائيلي لشاب فلسطيني، في قطاع غزة، قبل أن يطلق رفاق القناص صيحات فرح وابتهاج.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الشريط، الاثنين، وقالت إن المقطع يظهر بوضوح أن الشاب الفلسطيني لا يشمكل أي خطر على الجنود الإسرائيليين.

ويظهر الشريط جنودا إسرائيليين بجوار القناص يطلبون منه إطلاق النار على الفلسطيني لحظة توقفه. وفيما سارع مجموعة من الفلسطينيين لإبعاد الشاب المصاب، تعالت أصوات الجنود الإسرائيليين، مرددين عبارات مثل: "واو، يا له من فيديو".