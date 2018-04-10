نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة تجمعه مع ملك المغرب، محمد السادس، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأرفق رئيس الوزراء اللبناني الصورة بالقول: "لا تعليق".
بـ"لا تعليق".. الحريري ينشر صورته برفقة محمد السادس وبن سلمان في باريس
وأرفق رئيس الوزراء اللبناني الصورة بالقول: "لا تعليق".
والتقطت الصور في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث يتواجد الحريري لحضور مؤتمر "باريس 4"، فيما يتواجد الملك المغربي منذ أسابيع بعد أن خضع لعملية جراحية في القلب.
أما بن سلمان فكان في فرنسا قادما من الولايات المتحدة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وتربط سعد الحريري علاقات جيدة مع باريس على خلفية أزمة احتجازه في السعودية التي تدخل خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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