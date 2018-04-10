إسرائيل تحقق بشأن فيديو لجندي يقنص فلسطينيا أعزلا بغزة

بثت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية يوم الإثنين مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام قناص إسرائيلي باستهداف متظاهر فلسطيني أعزل على الحدود مع قطاع غزة، تلا ذلك صرخات فرح من قبل رفاقه احتفاء بالمناسبة. بالمقابل، هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، الجندي الذي قنص الشاب.
ويُسمع في الشريط صوت جندي، باللغة العبرية، وهو يقول:"واو، ما هذا الفيديو! واو". ويصرخ آخر:"واو، نعم ! ابن العاهرة ! ما هذا الشريط الأسطورة!".
وفي البداية، قال الجيش الإسرائيلي إن مقطع الفيديو ربما تم تصويره منذ أشهر، وإنه سيجري تحقيقا بشأنه.
وفي بيان على موقع تويتر، قال الجيش: "فيما يتعلق بمقطع الفيديو الخاص بالجنود على الحدود مع قطاع غزة، ربما كان قد حدث قبل عدة أشهر. وسيتم التحقيق في الحدث وفحصه بدقة".
تهنئة
واليوم، الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي صحة الشريط، فيما قالت وكالة "فرانس برس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، "يهنئ" الجندي الذي قنص الفلسطيني.
ويأتي عرض الشريط بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات اليومية من قبل الفلسطينيين على الحدود بين غزة وإسرائيل، والتي قتل فيها 30 فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيليين.