إيطاليا تضبط شبكة لتهريب البشر من تونس

أفاد قضاة التحقيق يوم الثلاثاء، أن إيطاليا كشفت شبكة إجرامية تُهرب المهاجرين من تونس إلى صقلية على زوارق سريعة. وذلك بعد أقل من عام من القضاء على شبكة تهريب أخرى.

وأوضحت وثيقة أن الادعاء في باليرمو أصدر أوامر اعتقال بحق 13 شخصا بينهم سبعة تونسيين وخمسة مغاربة وإيطالية، للاشتباه في تهريبهم البشر والسجائر.