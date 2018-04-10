تعرف على ملكة جمال العالم للأوراق النقدية؟

ما الذي جعلها تفوز: لونها الذهبي أو اليدان الرائعتان لقائد أوركسترا أو تعقيدات حمايتها من الاحتيال؟ على أي حال، تم اختيار الورقة النقدية السويسرية فئة 10 فرنك سويسري، الجمعة الماضي، بلقب أجمل الأوراق المالية في العالم.

أعلنت جمعية البنك الدولي (IBNS)، وهي مجموعة من المتحمسين وهواة جمع العملات، هدفها، منذ العام 1961 ، هو "تشجيع وتحفيز" دراسة النقود الورقية، فوز هذه الورقة بجائزة أفضل ورقة نقدية.

فازت الورقة النقدية فئة 10 فرنك والصادرة عن البنك الوطني السويسري، بلقب أفضل ورقة لعام 2017، تم اختيارها "في أكثر الاقتراعات تشددًا" في إطار جمعية البنك الدولي، بحسب ما جاء على موقع الشركة الالكتروني.

المتنافسات :

اسكتلندا: الورقة فئة 10 جنيه استرليني والصادرة عن البنك الملكي الاسكتلندي وعليها نجمة العلوم ماري سومرفيل.

كندا: الورقة النقدية لبنك كندا بقيمة 10 دولارات، بنفسجية اللون.

جزر فيجي: الورقة النقدية الفخورة فئة 7 دولارات والتي تم اصدارها تكريماً لفريقها الرغبي المكون من 7 لاعبين والذي قدم للبلاد أول ميدالية أولمبية في تاريخه.

النرويج: الورقة النقدية فئة 100 كورون، عليها رسم لغوتسكوند، اكبر سفينة محفوظة من عهد الفايكينغ.

جيبوتي: ورقة فئة 40 فرنكا صادرة عن البنك المركزي الجيبوتي،عليه رسم قِرش حوتيّ على طبقة من المرجان بالألوان عدة.

لكن كل هؤلاء المتنافسات لم يحصلن على اعجاب هيئة المحلفين التي أغوتها في النهاية رقة أيادي رئيس الفرقة، ونفق السكك الحديدية وآلية ضبط الوقت التي تم رسمها على ورقة العملة السويسرية فئة 10 فرنكات.

ووفقا للبنك الوطني السويسري، هي عوامل تصور "الشعور بالتنظيم" في البلاد.

هذه الورقة النقدية فئة 10 فرنكات سويسرية هي وبكل بساطة "رائعة"، تقول جمعية البنك الدولي، في بيانها عن المنافسة، حيث أنها متحمسة أيضا لحقيقة أن العملة الورقية تتضمن "أحدث معايير الأمن التكنولوجي".

هذا الاتحاد، المعروف بمصارفه، سعيد برؤية ورقة نقدية سويسرية أخرى، فئة 20 فرنك سويسري، تشارك في المسابقة، لكن القاعدة تمنع تنافس ورقتين من نفس البلد. "في هذه الحالة، تختار لجنة فرعية أقوى صورة".