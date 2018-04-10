شكوى قضائية بتهمة التواطؤ تُرفع بباريس ضد ولي العهد السعودي

تقدمت جمعية يمنية بشكوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بباريس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا.

خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى باريس منذ يوم الأحد 8 أبريل / نيسان، تقدمت جمعية يمنية بشكوى قضائية ضد ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان بتهمة التواطؤ في التعدذيب مع تشكيل طرف مدني.

الشكوى أودعت الاثنين لدى قضاة مختصون في جرائم الحرب في المحكمة العليا في باريس.