أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي يوم الثلاثاء أنها سترسل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم الهجوم الكيميائي الذي أدي لمقتل 60 شخصاً بمدينة دوما السورية.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترسل فريقاً للتحقيق في دوما
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترسل فريقاً للتحقيق في دوما
وقالت المنظمة في بيان إنها طلبت من حكومة نظام بشار الأسد أخذ التدابير اللازمة لاستقبال فريق المحققين.
ويأتي الإعلان بعد مطالبات رسمية تقدمت بها كل من الحكومة السورية وحليفتها روسيا بإجراء تحقيق دولي بشأن الهجوم.
ولم تعلن المنظمة عن موعد وصول المحققين إلى سوريا ولكنها قالت إنه من المتوقع أن يتوجهوا إلى سوريا في القريب العاجل.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظام الأسد وروسيا بتنفيذ الهجوم الكيميائي في وقت ينفي فيه البلدان ان يكون لهما صلة به.
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طلب روسي
في الوقت نفسه قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها ستطرح مسودتي قرارين بشأن سوريا للتصويت يوم الثلاثاء لأنها لا تتفق مع نص أمريكي لمشروع قرار يهدف لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية في سوريا.
ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 بلدا على مسودة القرار الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وقال دبلوماسيون إن روسيا طلبت من المجلس أن يصوت أيضا على مسودة أعدتها لإجراء تحقيق جديد في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وقالت روسيا إنها ستطرح للتصويت بعد ذلك مشروع قرار آخر يدعم تحديدا إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما المزعوم الذي وقع السبت الماضي.
المصدر: رويترز