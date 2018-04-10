كلب يقتل طفلا رضيعا في ألمانيا

توفي طفل رضيع (عمره 7 أشهر)، إثر عضة في رأسه من كلب العائلة في جنوب ألمانيا. وأفادت الشرطة في ولاية هيس أنه من غير الواضح لماذا هاجم الكلب الطفل.

وقد نقل الكلب إلى مركز إيواء الحيوانات، حيث وصف بأنه شرس.