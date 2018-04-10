توفي طفل رضيع (عمره 7 أشهر)، إثر عضة في رأسه من كلب العائلة في جنوب ألمانيا. وأفادت الشرطة في ولاية هيس أنه من غير الواضح لماذا هاجم الكلب الطفل.
وقد نقل الكلب إلى مركز إيواء الحيوانات، حيث وصف بأنه شرس.
كلب يقتل طفلا رضيعا في ألمانيا
توفي طفل رضيع (عمره 7 أشهر)، إثر عضة في رأسه من كلب العائلة في جنوب ألمانيا. وأفادت الشرطة في ولاية هيس أنه من غير الواضح لماذا هاجم الكلب الطفل.
وقد نقل الكلب إلى مركز إيواء الحيوانات، حيث وصف بأنه شرس.
وكان والد الطفل البالغ من العمر 23 سنة، طلب الشرطة بالهاتف مباشرة إثر الهجوم يوم الإثنين. فيم تم نقل الطفل إلى المشفى وكانت حالته مستقرة في البداية، لكنه توفي عند المساء.
وقع الحادث في باد كوينينغ على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق فرانكفورت، بعد نحو أسبوعين من إقدام كلب على قتل شخصين في شمال ألمانيا.
إذ هاجم كلب من سلالة "ستافورد شاير تيريير" صاحبيه امرأة تبلغ 52 سنة من العمر وابنها الأكبر ذي 27 ربيعا في هانوفر في 3 نيسان/أبريل.
وأوضحت شرطة هيس أن سلالة الكلب في الهجوم الأخير غير معروفة، لكنه يبدو من سلالات "ستافورد شاير تيريير" المهجنة.
تتبع الولايات الألمانية الـ 16 قواعد مختلفة بشأن تربية سلالات معينة من الكلاب في المنازل، فمنهم من تفترض الحصول على إذن خاص إن أرداد الناس تربية "بيتبول تيريير" و"بول تيريير" و"ستافورد شاير تيريير".
تبعا للبيانات الفدرالية الألمانية، قتلت الكلاب 64 شخصا في البلاد بين عامي 1998 و 2015
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