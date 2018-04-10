أعلنت مصادر صحفية فلسطينية عن إصابة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلّح بحالة غيبوبة بعد خضوعه لعملية جراحية ببيروت في لبنان وسط شكوك بتعرضه للتسميم من طرف إما جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد أو جهاز أمني أجنبي آخر.
وكالة "قدس برس": الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلّح يدخل في غيبوبة في بيروت وشكوك بتسميمه
وكالة "قدس برس": الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلّح يدخل في غيبوبة في بيروت وشكوك بتسميمه
وقالت وكالة "قدس برس" نقلا عن مصدر مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله إن شلح البالغ من العمر 60 عاما أصيب بجلطات متتالية أدت لنقله من العاصمة السورية دمشق إلى بيروت لتلقي العلاج مشيرا إلى إبداء حزب الله "اهتماما كبيرا" بوضعه الصحي.
وأشارت إلى أن مصدرا محسوبا على حركة فتح قال إن المسؤول الأمني للسفارة الفلسطينية في بيروت رفع تقريرا إلى جهاز المخابرات في رام الله أشار فيه إلى شكوك حول إصابة شلح بـ"التسمم".