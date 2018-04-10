شاهد: إنقاذ حوت انتهى به الحال على أحد شواطئ الأرجنتين
كافحت السلطات البيئية وقوات الأمن الأرجنتينية لإنقاذ حوت أحدب، الاثنين، حيث انتهى به الحال على شاطئ منتجع "بونتا موجوتس"، في مدينة مار دي بلاتا، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية.
يعمل عمال الإنقاذ على مدار الساعة لمحاولة إنقاذ الحيتان، حيث تم رصده يوم السبت، من قبل السكان المحليين.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يبلغ عمر الحوت الصغير حوالي ثلاث إلى أربع سنوات، ويزن حوالي 10 أطنان، ويبلغ طوله حوالي عشرة أمتار.
وأظهرت مقاطع فيديو عمال الانقاذ يستخدمون دلاء وآلات ثقيلة لإزالة الرمال، ومحاولة سحب الحوت مرة أخرى إلى البحر أثناء المد العالي.
وقال خبراء حفظ الطبيعة إنه من غير الواضح لماذا تقطعت السبل بالحيتان، لكنهم يأملون أن تكون اختبارات الدم قادرة على تسليط الضوء على صحة الحيتان والسبب المحتمل للسباحة.