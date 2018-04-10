روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي بشأن هجوم دوما

استخدمت روسيا حق قرار النقض "الفيتو" ضد مسودة قرار أمريكية بمجلس الأمن لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤولية عن الهجوم الكيميائي الذي وقع بمدينة دوما السورية يوم السبت الماضي.

وأجرى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء ثلاثة تصويتات على مسودات لقرارات بشأن الهجمات في سوريا، استعدادا لمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا حول كيفية الرد على الهجوم الذي أسفر عن سقوط 60 قتيلا.

وقد صوت مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يقضي بإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وصوت لصالح القرار 12 دولة ودولتين ضد هما روسيا (كعضو دائم تتمتع بحق النقض الفيتو) وسوريا وامتنعت الصين عن التصويت.