انتشر مقطع مصور تداولته مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة تقف على حافة سطح منزلها في مايبدو أنه محاولة منها للانتحار.
الشرطة السعودية تنقذ فتاة من الانتحار وهي تلعب الحوت الأزرق
الشرطة السعودية تنقذ فتاة من الانتحار وهي تلعب الحوت الأزرق
استطاعت الشرطة في بلدة بريدة في المملكة العربية السعودية أن تنقذ الفتاة والتي وقعت ضحية للعبة مهمات وتحدٍ للمخاطر تسمى الحوت الأزرق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
لعبة "الحوت الأزرق" هي لعبة انتحارية تم منعها في بلدان عدة. اللعبة تستعمل منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع اللاعبين المشتركين وإرسال مجموعة من القوائم لكل لاعب، وتتضمن القوائم مهمات تتصاعد في خطورتها وقد تصل في النهاية للتحدي بالقيام بالانتحار.
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اللعبة عادة ما تعتمد على جمع بيانات المستخدمين الخاصة لابتزازهم لاحقاً وإجبارهم على متابعتها وعدم تركها. وقد تسببت بعدد من حالات الانتحار في بلدان مثل الهند وإيطاليا وروسيا والبرازيل، وأغلب المشاركين فيها هم من المراهقين.