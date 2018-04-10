اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين يرفضون إخلاء معسكر غرب فرنسا
لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاشتباكات العنيفة في نوتردام دي لاند، غرب فرنسا، بين الشرطة ومحتجين يرفضون إخلاء معسكر أقيم منذ عقد من الزمن لمنع إقامة مشروع مطار عليها.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات، بعدما أشعل المحتجون النار بالإطارات وأطلقوا ألعاب النارية وزجاجات حارقة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأصيب أربعة من عناصر الشرطة بجروح في الساق الثلاثاء. وكان قد نقل الإثنين شرطي آخر إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في العين.