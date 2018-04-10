رقصات محلية تكريما لروح الزوجة السابقة لنلسون مانديلا
وصل عشرات من سفراء الدول الأجنبية إلى ضاحية سويتو التابعة لجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا لتقديم واجب العزاء لأهل الزوجة السابقة للزعيم الراحل نيلسون مانديلا.
وتوفيت الناشطة المناهضة لنظام الفصل العنصري، ويني ماديكيزيلا مانديلا، الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 81 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقدمت مجموعة للرقص التقليدي عرضا على وقع الموسيقى والأغاني، أمام منزل ويني، تكريما للمرأة التي اعتبرها الكثيرون بمثابة "أم الأمة". وستقام جنازتها بعد ثلاثة أيام في ملعب أورلاندو الرياضي في سويتو.